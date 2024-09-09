Воронежцы пожаловались на запах гари

Полигон отходов в Бабяково в этом году горит уже не в первый раз. Площадка, в частности вспыхнула в ночь на 15 апреля. После этого Росприроднадзор организовал проверку. Компании «Поэтро-полигон», эксплуатирующей объект, пригрозили привлечь к ответственности. Затем пожар вновь произошел 4 июня.