Воронежцы пожаловались на запах гари

В воскресенье и понедельник, 8 и 9 сентября, воронежцы жаловались в социальных сетях на ощутимый запах гари. Сообщения поступали фактически из всех районов города.
Официально причина появления запаха не названа, но, по всей вероятности, ею послужил пожар на полигоне твердых коммунальных отходов в селе Бабяково Новоусманского района.
РИА «Воронеж» сообщило о пожаре на полигоне вчера, 8 сентября. По информации очевидцев, от объекта поднимался «мощный дым и смрад».
Полигон отходов в Бабяково в этом году горит уже не в первый раз. Площадка, в частности вспыхнула в ночь на 15 апреля. После этого Росприроднадзор организовал проверку. Компании «Поэтро-полигон», эксплуатирующей объект, пригрозили привлечь к ответственности. Затем пожар вновь произошел 4 июня.