Беглов выразил соболезнования по поводу ухода из жизни Александра Маслякова

«Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, всем, кому он был дорог. Безгранично талантливый, невероятно яркий, оптимистичный человек, на протяжении десятилетий Александр Васильевич Масляков был кумиром поколений, легендарным телеведущим», — отмечается в сообщении от имени господина Беглова на официальном сайте Смольного.
Также петербургский губернатор подчеркнул, что Александра Маслякова «отличала гражданственность и глубокая преданность нашей стране».
«Ъ» писал, что создатель КВН умер на 83-м году жизни. Ранее СМИ сообщали о том, что у Александра Маслякова диагностировали рак легких.