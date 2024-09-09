Беглов выразил соболезнования по поводу ухода из жизни Александра Маслякова

«Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, всем, кому он был дорог. Безгранично талантливый, невероятно яркий, оптимистичный человек, на протяжении десятилетий Александр Васильевич Масляков был кумиром поколений, легендарным телеведущим», — отмечается в сообщении от имени господина Беглова на официальном сайте Смольного.