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Беглов выразил соболезнования по поводу ухода из жизни Александра Маслякова

Губернатор Санкт-Петербурга выразил соболезнования по поводу кончины телеведущего, создателя КВН Александра Маслякова. Глава города назвал его «безгранично талантливым человеком».

Источник: Коммерсантъ

«Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, всем, кому он был дорог. Безгранично талантливый, невероятно яркий, оптимистичный человек, на протяжении десятилетий Александр Васильевич Масляков был кумиром поколений, легендарным телеведущим», — отмечается в сообщении от имени господина Беглова на официальном сайте Смольного.

Также петербургский губернатор подчеркнул, что Александра Маслякова «отличала гражданственность и глубокая преданность нашей стране».

«Ъ» писал, что создатель КВН умер на 83-м году жизни. Ранее СМИ сообщали о том, что у Александра Маслякова диагностировали рак легких.