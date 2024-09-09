Ростовское колесо обозрения вошло в рейтинг самых романтичных мест России

Колесо обозрения Ростова-на-Дону вошло в рейтинг самых романтичных мест России. Об этом сообщили на сервисе о путешествиях.
Любимое место не только у ростовчан, но и гостей города — колесо обозрения «Одно небо» вошло в топ-10 самых романтичных мест в России.
Известно, что аттракцион был открыт в 2016 году и является третьим по высоте во всей России. Пассажирам открывается красивый вид на всю донскую столицу. Чтобы подняться на самый верх необходимо около семи минут. Главным плюсом является — работа круглый год. Так, жители и гости города могут любоваться красотами Ростова в любой сезон.