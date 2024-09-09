Ушел из жизни Герой России Игорь Родобольский

Мужчина участвовал в боевых действиях в Афганистане, где совершил больше 200 боевых вылетов. Также он участвовал в миссии ООН в Камбоджу. Им были совершены больше 1,7 тысячи боевых вылетов на Северном Кавказе во время боевых действий. Героем России с поля были эвакуированы свыше 500 раненых солдат и офицеров.