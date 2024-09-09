Ушел из жизни Герой России Игорь Родобольский. Он был директором государственного автономного учреждения Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания» и полковником запаса. Мужчины не стало 8 сентября.
— Игорь Олегович был самым титулованным офицером страны. О его военной службе убедительно говорят боевые награды: медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, три ордена Мужества, два ордена Красной Звезды, орден «За военные заслуги», орден «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й степени, — рассказали в учреждении.
Мужчина участвовал в боевых действиях в Афганистане, где совершил больше 200 боевых вылетов. Также он участвовал в миссии ООН в Камбоджу. Им были совершены больше 1,7 тысячи боевых вылетов на Северном Кавказе во время боевых действий. Героем России с поля были эвакуированы свыше 500 раненых солдат и офицеров.
После ухода в отставку Игорь Родобольский проводил встречи с молодежью. Он умел найти простые, но нужные слова о любви к Родине. Мужчина был скромным и искренним. Он стал примером для многих ребят.