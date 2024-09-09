Олбани
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске подключат к теплу 12 детских садов

Детсады Новосибирска начинают подключать к теплу.

Источник: Сиб.фм

Сегодня, 9 августа, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области генеральный директор Сибирской генерирующей компании Дмитрий Перязев сообщил о том, что сегодня к теплу подключат детские сады.

«На прошлой неделе по заявкам тепло подали в роддом № 7 и две больницы. Сегодня обеспечим подключение первых детских садов», — отметил он.

Ранее в мэрии Новосибирска сообщали, что ориентировочная дата начала отопительного сезона осенью-2024 — 15 сентября, однако подключить батареи к теплу можно раньше этой даты, подав заявку в теплоснабжающую организацию.

С 9 сентября батареи станут теплыми в детских садах по следующим адресам:

— детский сад № 444 на улице Чигорина 12а;

— детский сад № 493 на улице Ползунова, 24/1;

— детский сад № 507 на улице Герцена, 14;

— детский сад № 172 на улице Зорге, 99;

— детский сад № 360 на улице Крашенниникова, 8/1;

— детский сад № 432 на улице Тульская, 270/5;

— детский сад № 330 на улице Донского, 31/2;

— детский сад № 312 на улице Донского, 43/1;

— детский сад № 440 на улице Богаткова, 220;

— детский сад № 238 на улицах Киевская, 7/1 и Забалуева, 15;

— детский сад № 405 на улице Фасадная, 22, 25/2.

ЖКХ