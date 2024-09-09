В Новосибирске подключат к теплу 12 детских садов

Сегодня, 9 августа, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области генеральный директор Сибирской генерирующей компании Дмитрий Перязев сообщил о том, что сегодня к теплу подключат детские сады.
«На прошлой неделе по заявкам тепло подали в роддом № 7 и две больницы. Сегодня обеспечим подключение первых детских садов», — отметил он.
Ранее в мэрии Новосибирска сообщали, что ориентировочная дата начала отопительного сезона осенью-2024 — 15 сентября, однако подключить батареи к теплу можно раньше этой даты, подав заявку в теплоснабжающую организацию.
С 9 сентября батареи станут теплыми в детских садах по следующим адресам:
— детский сад № 444 на улице Чигорина 12а;
— детский сад № 493 на улице Ползунова, 24/1;
— детский сад № 507 на улице Герцена, 14;
— детский сад № 172 на улице Зорге, 99;
— детский сад № 360 на улице Крашенниникова, 8/1;
— детский сад № 432 на улице Тульская, 270/5;
— детский сад № 330 на улице Донского, 31/2;
— детский сад № 312 на улице Донского, 43/1;
— детский сад № 440 на улице Богаткова, 220;
— детский сад № 238 на улицах Киевская, 7/1 и Забалуева, 15;
— детский сад № 405 на улице Фасадная, 22, 25/2.