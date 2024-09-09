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Певица из Новосибирска Пелагея отреагировала на смерть Александра Маслякова

Соболезнования девушка выразила в свои соцсетях.

Источник: соцсети

Новосибирская певица Пелагея прокомментировала смерть ведущего КВН Александра Маслякова.

Девушка отметила в своём telegram-канале, что ушёл «родной человек» и «настоящая легенда». Она высказала слова благодарности в адрес Александра Васильевича и выразила соболезнование.

По информации сайта humorpedia.ru, Пелагея попала в КВН в 1997 году, когда ей было всего 10 лет (самая молодая участница). Играла в команде от НГУ.

Напомним, Александр Масляков умер 8 сентября 2024 года. Ему было 82 года. По данным СМИ, у Александра Васильевича был рак лёгких.