Певица из Новосибирска Пелагея отреагировала на смерть Александра Маслякова

Новосибирская певица Пелагея прокомментировала смерть ведущего КВН Александра Маслякова.
Девушка отметила в своём telegram-канале, что ушёл «родной человек» и «настоящая легенда». Она высказала слова благодарности в адрес Александра Васильевича и выразила соболезнование.
По информации сайта humorpedia.ru, Пелагея попала в КВН в 1997 году, когда ей было всего 10 лет (самая молодая участница). Играла в команде от НГУ.
Напомним, Александр Масляков умер 8 сентября 2024 года. Ему было 82 года. По данным СМИ, у Александра Васильевича был рак лёгких.