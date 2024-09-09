Стало известно, где в Самаре на неделе отключат холодную воду

Также 10 сентября будет произведена установка байпаса на водопроводной линии на 2-м переулке. В связи с работами холодная вода будет отсутствовать с 10:00 до 18:00 по адресам: ул. Клиническая, 154а, ул. Морфлотская, 69−104, ул. Глинобитная, 40−47, пер. Сивашский, 1−18, 2-й пер., 35, 47.

Установка бойлера по адресу: ул. Морфлотская, 77.