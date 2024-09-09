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Умер Лев Чубаров — 52-летний хоккеист из Новосибирска

В Новосибирске трагически погиб 52-летний хоккеист Лев Чубаров.

Источник: Ночная хоккейная лига – Новосибирская область

Новосибирский хоккеист Лев Чубаров трагически погиб. В группе «Ночная хоккейная лига — Новосибирская область» рассказали, что трагедия произошла 31 августа. О подробностях гибели хоккеиста не сообщается.

— Это большое горе для хоккейной семьи региона. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами, — сообщают в пресс-службе.

На момент смерти Льву Чубарову было 52 года. Спортсмен выходил на соревнования в составе команды «Филигран». Хоккейный клуб вспоминает его как выдающегося игрока и человека с большим сердцем.

Прощание с хоккеистом пройдёт 10 сентября с 11.30 до 12.30 по адресу: Кропоткина, 112.

КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким Льва Чубарова.