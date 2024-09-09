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Густой туман накрыл Пермский тракт

ГИБДД: свердловскую трассу накрыл туман.

Сейчас в Олбани: +11° 0 м/с 76% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: ГИБДД Свердловской области

Госавтоинспекция Свердловской области предупредила водителей и густом тумане на Пермском тракте. Он накрыл участок на 184 километре трассы утром 9 сентября. Погодные условия ухудшили видимость.

— Водителям в таких условиях следует проявлять особую бдительность, двигаться на пониженной скорости с включенными противотуманными фарами и огнями, увеличить дистанцию и боковой интервал до двигающихся рядом транспортных средств, — рассказали в ГИБДД Свердловской области.

При выборе скорости автомобилистам необходимо исходить из возможности остановки в пределах видимости. Как пешеходы, так и автомобили должны быть обозначены световозвращающими элементами.

Ранее, в июле 2024 года, в Екатеринбург пришли дожди, а вместе с ними и густой туман. Он накрыл весь город. В центре Екатеринбурга высотки скрылись в тумане. Его заметили жители разных районов: Академического, ВИЗа, Уралмаша, Ботаники и других.