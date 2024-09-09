Густой туман накрыл Пермский тракт

Ранее, в июле 2024 года, в Екатеринбург пришли дожди, а вместе с ними и густой туман. Он накрыл весь город. В центре Екатеринбурга высотки скрылись в тумане. Его заметили жители разных районов: Академического, ВИЗа, Уралмаша, Ботаники и других.