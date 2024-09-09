Густой туман накрыл Пермский тракт

Госавтоинспекция Свердловской области предупредила водителей и густом тумане на Пермском тракте. Он накрыл участок на 184 километре трассы утром 9 сентября. Погодные условия ухудшили видимость.
— Водителям в таких условиях следует проявлять особую бдительность, двигаться на пониженной скорости с включенными противотуманными фарами и огнями, увеличить дистанцию и боковой интервал до двигающихся рядом транспортных средств, — рассказали в ГИБДД Свердловской области.
При выборе скорости автомобилистам необходимо исходить из возможности остановки в пределах видимости. Как пешеходы, так и автомобили должны быть обозначены световозвращающими элементами.
Ранее, в июле 2024 года, в Екатеринбург пришли дожди, а вместе с ними и густой туман. Он накрыл весь город. В центре Екатеринбурга высотки скрылись в тумане. Его заметили жители разных районов: Академического, ВИЗа, Уралмаша, Ботаники и других.