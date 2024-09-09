Не по сезону высокая температура: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге

Сегодня, 9 сентября, Северная столица останется под влиянием периферии антициклона, который стремительно отдаляется от города. Несмотря на это, в регионе ожидается солнечная и сухая погода. При этом она будет сопровождаться не по сезону высокой температурой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.