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Не по сезону высокая температура: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге

Синоптик Леус прогнозирует в Петербурге до +26 градусов 9 сентября.

Сейчас в Олбани: +11° 0 м/с 76% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 сентября, Северная столица останется под влиянием периферии антициклона, который стремительно отдаляется от города. Несмотря на это, в регионе ожидается солнечная и сухая погода. При этом она будет сопровождаться не по сезону высокой температурой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

— Столбик термометра покажет от +24 до +26 градусов, в соседнем регионе — Ленинградской области — от +22 до +27 градусов, — рассказал синоптик.

Леус добавил, что ветер подует юго-западный, его порывы могут достигать от четыре до девяти метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать. Оно составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

Завтра, 10 сентября, Северная столица снова порадует сухой погодой. Температура воздуха прогреется до +27 градусов.

К слову, его коллега Александр Колесов рассказал, что осадки могут вернутся в город на Неве к середине недели. Их принесет атмосферный фронт.