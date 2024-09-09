Опасных чёрных жуков-усачей заметили в Новосибирске

В Новосибирске заметили опасных жуков-усачей. Черные насекомые уничтожают хвойные деревья. Их на подходе к станции «Сеятель» увидел биолог Алексей Яновский. Об этом он рассказал КП-Новосибирск.
По словам ученого, жуки эти опасны тем, что личинки не только грызут древесину, но и заражают дерево грибницей. А это все приводит к быстрой его гибели. Ситуацию осложняет и то, что с этими ужасными жуками сложно бороться.
— Бороться трудно. В небольших лесопарках следует сразу же удалять пораженные жуками- дровосеками деревья. Утилизировать их быстро. На просторах же сибирских лесов это невозможно. Целые массивы лесов погибают и сухие деревья стоят или лежат пока не сгорят в лесных пожарах. Увы, — заключил эксперт.