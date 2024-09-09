Олбани
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасных чёрных жуков-усачей заметили в Новосибирске

Они могут уничтожить хвойные деревья.

Источник: предоставлено Алексеем Яновским

В Новосибирске заметили опасных жуков-усачей. Черные насекомые уничтожают хвойные деревья. Их на подходе к станции «Сеятель» увидел биолог Алексей Яновский. Об этом он рассказал КП-Новосибирск.

По словам ученого, жуки эти опасны тем, что личинки не только грызут древесину, но и заражают дерево грибницей. А это все приводит к быстрой его гибели. Ситуацию осложняет и то, что с этими ужасными жуками сложно бороться.

— Бороться трудно. В небольших лесопарках следует сразу же удалять пораженные жуками- дровосеками деревья. Утилизировать их быстро. На просторах же сибирских лесов это невозможно. Целые массивы лесов погибают и сухие деревья стоят или лежат пока не сгорят в лесных пожарах. Увы, — заключил эксперт.

флора и фауна