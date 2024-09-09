Бухгалтеров и работников общепита ищут в Иркутской области

— Анализ активности работодателей в августе показал, что в этом году в области открылось больше вакансий в 18-ти направлениях из 27-и, в том числе, для бухгалтеров и экономистов, работников ресторанно-гостиничного направления, фитнеса и салонов красоты, розницы, юристов, — поделились эксперты.