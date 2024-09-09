Туристический центр и подземный переход обустроят у Мамаева кургана

Под эти цели отдают строение, где ранее размещалось кафе. Долгие годы оно простояло закрытым. Теперь объект возвращен в муниципальную собственность и послужит точкой развития туризма в регионе. У региональных и городских властей есть планы по строительству на развязке у Мамаева кургана и подземного перехода, а также организации парковок для больших туристических автобусов.