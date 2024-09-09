Туристический центр и подземный переход обустроят у Мамаева кургана

У подножия Мамаева кургана в Волгограде создадут современный туристический центр. Здесь будет размещаться вся информация о туристической инфраструктуре региона. Предполагается, что в это место станет площадкой для встреч официальных делегаций, организации выставок и форумов. Здесь же расположатся и зоны сувениров, предусмотрен кабинет для экскурсоводов и санитарно-гигиенические помещения.
Под эти цели отдают строение, где ранее размещалось кафе. Долгие годы оно простояло закрытым. Теперь объект возвращен в муниципальную собственность и послужит точкой развития туризма в регионе. У региональных и городских властей есть планы по строительству на развязке у Мамаева кургана и подземного перехода, а также организации парковок для больших туристических автобусов.
Отдельную территорию у подножия главной высоты России отведут под мемориал в честь городов воинской славы и населенных пунктов, которым присвоено звание «Рубеж Сталинградской доблести». Все в нем будет выполнено в общей стилистике с тумбами, увековечившими названия городов-героев на Мамаевом кургане.