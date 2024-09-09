В Ростовской области потеплеет до +30 градусов

Об этом сообщает Гидрометцентр России.
В Ростове со среды, 11 сентября начнет теплеть. В дневные часы синоптики обещают до +30 и переменную облачность без осадков, в ночные часы до +20. Такая погода продержится до воскресенья, 15 сентября.
При этом в Ростове с 12 по 16 сентября сильный ветер с порывами до 12 м/c.
В ночь на 10 сентября и в течение суток 10 сентября в Ростове возможен дождь, днем не выше +27, ночью около +20.
По северу области в Верхнедонском и Шолоховском районах с 11 по 15 сентября днем до +29 и +30 и без осадков.
В Таганроге 9 и 10 сентября дождь и не выше +25 днем, ночью +16.