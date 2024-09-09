Уроженец Тулуна героически погиб в зоне СВО

Дмитрий Карпунькин героически погиб «за ленточкой» 27 февраля 2024 года при выполнении боевого задания. О смерти бойца стало известно лишь недавно. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Тулуна.
Дмитрий родился в Тулуне, детство и юность провел там же. Учился в школе № 19, окончил девять классов. После поступил в Профессиональное училище № 4. В 2008 года переехал в Железногорск-Илимский, где работал в самых разных областях.
— Для защиты нашей Родины и участия в специальной военной операции он заключил контракт с министерством обороны Российской Федерации. За проявленные мужество, храбрость и отвагу награжден орденом Мужества (посмертно), — рассказали в пресс-службе администрации.
Прощание с мужчиной состоялось сегодня, 9 сентября, в храме Святого Луки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что из областного центра в Курск направили третью партию гуманитарной помощи.