Олбани
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уроженец Тулуна героически погиб в зоне СВО

Дмитрий Карпунькин посмертно награжден орденом Мужества.

Источник: Комсомольская правда

Дмитрий Карпунькин героически погиб «за ленточкой» 27 февраля 2024 года при выполнении боевого задания. О смерти бойца стало известно лишь недавно. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Тулуна.

Дмитрий родился в Тулуне, детство и юность провел там же. Учился в школе № 19, окончил девять классов. После поступил в Профессиональное училище № 4. В 2008 года переехал в Железногорск-Илимский, где работал в самых разных областях.

— Для защиты нашей Родины и участия в специальной военной операции он заключил контракт с министерством обороны Российской Федерации. За проявленные мужество, храбрость и отвагу награжден орденом Мужества (посмертно), — рассказали в пресс-службе администрации.

Прощание с мужчиной состоялось сегодня, 9 сентября, в храме Святого Луки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что из областного центра в Курск направили третью партию гуманитарной помощи.