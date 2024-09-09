Олбани
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кратковременные дожди начнутся в Воронеже со вторника

Погоду Воронежской области на этой рабочей неделе с 9 сентября будет определять антициклон. Об этом сообщил местный гидрометцентр.

Сейчас в Олбани: +11° 0 м/с 76% 755 мм рт. ст. +13°

Сегодня в понедельник, 9 сентября, на территории региона переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 8−13 м/с. Температура днем 23−28°.

В Воронеже температура днем 26−28°.

Во вторник, 10 сентября, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер восточный 8−13 м/с. Температура ночью 11−16°, днем 23−28°.

В Воронеже ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 13−15°, днем 26−28°.

В среду, 11 сентября, облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие кратковременные дожди. Днем без существенных осадков. Ветер восточный 6−11 м/с. Температура ночью 14−16°, днем 26−28°.

На всей территории области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.

Самый жаркий день 9 сентября наблюдался в 2008 году, тогда зафиксировали 32,1 градус в тени. Минимальная температура воздуха 9 сентября была в 1970 году, термометр показал 3,7°.