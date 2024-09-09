Авиарейс Владивосток — Москва отменили из-за неисправности

«Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой авиарейса Владивосток — Москва. По предварительной информации, в связи с технической неисправностью воздушного судна в международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева задержан рейс сообщением Владивосток-Москва авиакомпании ПАО “Аэрофлот”, запланированный к вылету 9 сентября в 8.40 (01.40 мск)» — говорится в сообщении.