Авиарейс Владивосток — Москва отменили из-за неисправности

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Авиарейс Владивосток-Москва авиакомпании «Аэрофлот», запланированный на утро понедельника, был отменен из-за технической неисправности самолета, более 300 пассажиров обеспечены питанием, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
«Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой авиарейса Владивосток — Москва. По предварительной информации, в связи с технической неисправностью воздушного судна в международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева задержан рейс сообщением Владивосток-Москва авиакомпании ПАО “Аэрофлот”, запланированный к вылету 9 сентября в 8.40 (01.40 мск)» — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время вылета ожидают 308 пассажиров, в том числе 29 несовершеннолетних.
«Перевозчиком предоставлено питание и напитки, принимаются меры для организации расселения граждан. В аэропорту находится дежурный прокурор Приморской транспортной прокуратуры Владимир Левченко. Жалоб от граждан в связи с задержкой рейса в прокуратуру не поступало», — уточнили в пресс-службе.
Предварительно вылет запланирован на 02.00 (19.00 мск) вторника.