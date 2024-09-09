Виктория Абрамченко победила в Ростовской области на довыборах в Госдуму РФ

В Ростовской области на довыборах депутата Госдумы по Южному одномандатному избирательному округу № 152 победу одержала Виктория Абрамченко. Об этом утром 9 сентября информирует донской Избирком.
Виктория Абрамченко («Единая Россия») набрала 154 908 голосов, это 75,73% избирателей, принявших участие в выборах.
На втором месте оказалась Наталья Оськина (КПРФ) — 23 069 голосов (11,28%). Третий результат у Максима Федорова («Справедливая Россия — За правду») — 9 075 голосов (4,44%).
Явка избирателей на довыборах депутата Госдумы РФ составила 42,31%.
Добавим, с 6 по 8 сентября в регионе также были избраны депутаты Азова, Батайска, Таганрога, Зернограда, Шахт и поселений Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского, Родионово-Несветайского районов.
Всего на муниципальном уровне распределили 87 мандатов, 61 из которых получили представители партии «Единая Россия», семь — партии «Справедливая Россия — За правду», три — КПРФ, по два — кандидаты от ЛДПР и партии «Новые люди», по одному — представители партии «Коммунисты России» и Партии пенсионеров. Десять мандатов получили самовыдвиженцы.