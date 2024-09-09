Виктория Абрамченко победила в Ростовской области на довыборах в Госдуму РФ

Всего на муниципальном уровне распределили 87 мандатов, 61 из которых получили представители партии «Единая Россия», семь — партии «Справедливая Россия — За правду», три — КПРФ, по два — кандидаты от ЛДПР и партии «Новые люди», по одному — представители партии «Коммунисты России» и Партии пенсионеров. Десять мандатов получили самовыдвиженцы.