Жители севера Омской области получат компенсации на приобретение нового жилья

Жители севера Омской области, которые лишились жилья из весеннего паводка, начали получать компенсации на покупку нового жилья. На сегодня уже выдано пять жилищных сертификатов, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Обладателями пяти жилищных сертификатов на общую сумму 20 млн рублей стали жители села Слободчики Усть-Ишимского района, которые остались без крова в результате паводка. «Воспользоваться сертификатами жители смогут в течение года для приобретения жилья на территории Омской области. Работу продолжаем», — отметил Виталий Хоценко.