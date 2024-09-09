Ушел из жизни выдающийся пермский ученый

Господин Рахшмир — один из известнейших специалистов идейно-политическим течениям. Вся научная и преподавательская карьера ученого связана с Пермским университетом. Он закончил вуз в 1958 году, в 1960-м начал работать ассистентом на кафедре новой и новейшей истории истфака. В 1964 году Павел Рахшмир защитил кандидатскую, а спустя 15 лет под руководством Льва Кертмана защитил докторскую диссертацию на тему «Историография западноевропейского фашизма». В 1987 году он стал заведующим кафедрой. Его основные работы посвящены анализу фашизма, либерализма и консерватизма.