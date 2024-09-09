Олбани
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Куйвашев выразил соболезнования близким Игоря Родобольского

Героя России, самого титулованного офицера страны, не стало на 65-м году жизни.

Соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам выдающегося военного летчика, Героя России Игоря Родобольского в связи с его уходом из жизни выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как отметил глава региона, Родобольский всю свою жизнь стоял на страже интересов Отечества, многое сделал для укрепления территориальной целостности и безопасности страны, а также активно занимался общественной деятельностью, передавал свои знания подрастающему поколению.

«Ушел из жизни умный, благородный, мужественный человек, для которого воинская честь была превыше всего», — говорится в обращении губернатора.