Губернатор Куйвашев выразил соболезнования близким Игоря Родобольского

Соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам выдающегося военного летчика, Героя России Игоря Родобольского в связи с его уходом из жизни выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Как отметил глава региона, Родобольский всю свою жизнь стоял на страже интересов Отечества, многое сделал для укрепления территориальной целостности и безопасности страны, а также активно занимался общественной деятельностью, передавал свои знания подрастающему поколению.
«Ушел из жизни умный, благородный, мужественный человек, для которого воинская честь была превыше всего», — говорится в обращении губернатора.