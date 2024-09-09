В Хабаровском крае 40 иностранцам запретили въезд в страну

Пограничным управлением ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в пунктах пропуска на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области с начала года выявлено свыше 40 иностранных граждан и лиц без гражданства, которым по различным основаниям не разрешен въезд в Российскую Федерацию, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Тем не менее, попытки проникновения на территорию Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства продолжаются.
Так, в отношении иностранного гражданина органами МВД России в апреле т.г. принято решение о депортации и неразрешении въезда на территорию РФ до 2029 года. В целях незаконного въезда в Россию, вернувшись на родину, иностранец сменил свои установочные данные, на которые получил новый паспорт и вновь предпринял попытку въезда на территорию РФ через воздушный пункт пропуска через государственную границу в международном аэропорту Хабаровск (Новый) в июле т.г. В ходе паспортного контроля был выявлен сотрудниками пограничного контроля Пограничного управления как лицо, въезд которому в РФ запрещен.
Гражданин иностранного государства привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа, с выдворением и последующим вынесением решения о неразрешении въезда в РФ сроком на 10 лет.
В целях предупреждения и исключения случаев незаконного въезда в Российскую Федерацию Пограничное управление ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области информирует об административной, либо уголовной ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства, въезд которым в Российскую Федерацию не разрешен.