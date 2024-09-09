В Хабаровском крае 40 иностранцам запретили въезд в страну

Так, в отношении иностранного гражданина органами МВД России в апреле т.г. принято решение о депортации и неразрешении въезда на территорию РФ до 2029 года. В целях незаконного въезда в Россию, вернувшись на родину, иностранец сменил свои установочные данные, на которые получил новый паспорт и вновь предпринял попытку въезда на территорию РФ через воздушный пункт пропуска через государственную границу в международном аэропорту Хабаровск (Новый) в июле т.г. В ходе паспортного контроля был выявлен сотрудниками пограничного контроля Пограничного управления как лицо, въезд которому в РФ запрещен.