Земли для участников СВО обеспечили электричеством в Крыму

Участки, выделенные участникам СВО в Черноморском районе, обеспечили электричеством. На территории Окуневского сельского поселения к электросетям подключили более 150 земельных наделов общей площадью 22 га, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство Крыма.