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Земли для участников СВО обеспечили электричеством в Крыму

Общая площадь их составляет 22 га.

Участки, выделенные участникам СВО в Черноморском районе, обеспечили электричеством. На территории Окуневского сельского поселения к электросетям подключили более 150 земельных наделов общей площадью 22 га, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство Крыма.

«На сегодняшний день все работы выполнены в полном объеме: установлена трансформаторная подстанция мощностью 2 МВА, проложено свыше 7 км воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ. Использование современного отечественного оборудования гарантирует надежность и безопасность электроснабжения будущих потребителей», — сообщили в «Крымэнерго».