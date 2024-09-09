Земли для участников СВО обеспечили электричеством в Крыму

Участки, выделенные участникам СВО в Черноморском районе, обеспечили электричеством. На территории Окуневского сельского поселения к электросетям подключили более 150 земельных наделов общей площадью 22 га, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство Крыма.
«На сегодняшний день все работы выполнены в полном объеме: установлена трансформаторная подстанция мощностью 2 МВА, проложено свыше 7 км воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ. Использование современного отечественного оборудования гарантирует надежность и безопасность электроснабжения будущих потребителей», — сообщили в «Крымэнерго».