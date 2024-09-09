В Волгограде завершено обновление участка дороги на улице Землячки

Рабочие полностью обновили изношенный асфальт на отрезке четырехполосной проезжей части протяженностью 2,65 км, а также восстановили все тротуары общей площадью около 1 тыс. кв. м. В течение нескольких десятилетий здесь не проводился капремонт, на поверхности дороги образовались выбоины и трещины. В завершение процедур по проверке качества на полотно нанесут новую разметку.