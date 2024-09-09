В Волгограде завершено обновление участка дороги на улице Землячки

Как сообщает администрация Волгограда, подошли к концу основные работы по укладке асфальтового покрытия на проезде ул. им. Землячки в границах от пр. Жукова до въезда на 8-й путепровод. Всего площадь обновленного покрытия составила свыше 32 тыс. кв. м.
Рабочие полностью обновили изношенный асфальт на отрезке четырехполосной проезжей части протяженностью 2,65 км, а также восстановили все тротуары общей площадью около 1 тыс. кв. м. В течение нескольких десятилетий здесь не проводился капремонт, на поверхности дороги образовались выбоины и трещины. В завершение процедур по проверке качества на полотно нанесут новую разметку.
Кроме этого, капитальный ремонт также проводится еще на 11 объектах. А всего в рамках нацпроекта в разных районах Волгограда реконструируют 43 участка улично-дорожной сети, общая протяженность которых свыше 33 км.
Напомним, масштабное обновление дорожно-транспортной инфраструктуры проводится в рамках инициированной губернатором Андреем Бочаровым 10-летней комплексной программы развития столицы региона. В целом же в Волгоградской области за последние 10 лет наблюдаются рекордные объемы дорожного строительства — работами всех видов было охвачено более 4,3 тыс. км дорог.