Губернатор Иркутской области рассказал об итогах муниципальных выборов

— А также Сергей Чемезов в Усть-Удинском районе, Николай Хрычов в Чунском муниципальном округе, Роман Дульбеев из Аларского района, Анатолий Табинаев из Баяндаевского, Кирилл Свистелин из Киренского, Эдуард Коняев — из Боханского района, Яков Макаров из Усть-Илимского муниципального округа. Все они — действующие мэры и остались на своих должностях. Это кредит доверия и аванс от людей, которые отдали за них свои голоса, — поделился Игорь Кобзев.