Губернатор Иркутской области рассказал об итогах муниципальных выборов

Губернатор Иркутской области поделился итогами муниципальных выборов. Напомним, 8 сентября жители Приангарья выбирали 18 мэров районов и округов, 33 главы муниципалитетов, также замещались 484 депутатских мандата. Как сообщил Игорь Кобзев, всего провели 91 муниципальную кампанию.
Глава региона поздравил победителей. Ими стали Максим Модин из Шелеховского района, Геннадий Осодоев — из Эхирит-Булагатского, Сергей Марач — из Черемховского, Анатолий Крупенев — в Нижнеудинском районе.
— А также Сергей Чемезов в Усть-Удинском районе, Николай Хрычов в Чунском муниципальном округе, Роман Дульбеев из Аларского района, Анатолий Табинаев из Баяндаевского, Кирилл Свистелин из Киренского, Эдуард Коняев — из Боханского района, Яков Макаров из Усть-Илимского муниципального округа. Все они — действующие мэры и остались на своих должностях. Это кредит доверия и аванс от людей, которые отдали за них свои голоса, — поделился Игорь Кобзев.
В управленческой команде муниципалитетов произошли некоторые изменения. В Тулуне главой города назначили Михаила Гильдебранта, а в Усть-Илимске — Эдуарда Симонова. В Саянске на должность мэра избрали Александра Ермакова, а вот в Осинском районе победил Борис Хошхоев, который до этого был заместителем мэра. В Тайшетском районе выбрали Александра Кузина, а в Казачинско-Ленском муниципальном районе — Игоря Потапова.
Нового мэра избрали и в Братске. Игорь Кобзев поздравил с победой Александра Дубровина, а также поблагодарил за участие других кандидатов.
Губернатор также отметил, что выборы были конкурентными, пришли честно и легитимно. Он выразил надежды на плодотворное сотрудничество. Особую благодарность выразили избирателям, наблюдателям, представителям экстренных служб и многим другим. Благодаря их работе, выборы прошли спокойно и без инцидентов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Игорь Кобзев пришел на выборы вместе со своей семьей.