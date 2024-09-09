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Краснодар закупит 50 низкопольных трамваев в 2025 году

Трамвайный парк Краснодара увеличится на 30%

Источник: Комсомольская правда

Краснодар закупит 50 низкопольных трамваев в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Трамвайный парк Краснодара с учетом закупки 40 вагонов в 2024 году увеличится на 30%.

«Суммарная стоимость трамваев, подлежащих поставке по договору в город, составляет 6,66 млрд рублей», — цитирует властей ТАСС.

Закупленные в 2024 году трамваи подготавливают к работе. Так, по первой партии из 20 вагонов завершили пуско-наладочные работы. Трамваи обкатывают на городской линии. Вторую партию трамваев доставят в кубанскую столицу до конца года.