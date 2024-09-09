«Мальчишки с золотым сердцем»: Как 14-летние школьники рано повзрослели и стали опорой для своих мам со сложной судьбой

Из-за прогрессирующего заболевания женщина не могла полноценно заботиться о сыне — наоборот, это он стал заботиться о ней. Уже в семь лет Ярик научился готовить: умеет варить борщ, жарить котлеты, печь пироги. Он приносит матери еду, ходит за лекарствами, усаживает в кровати или перетаскивает в инвалидную коляску, чтобы выкатить на улицу. А еще обрабатывает ее раны, делает уколы и даже лежал вместе с ней в больнице.