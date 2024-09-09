«Мальчишки с золотым сердцем»: Как 14-летние школьники рано повзрослели и стали опорой для своих мам со сложной судьбой

Некоторым детям приходится рано повзрослеть, чтобы помогать своей семье. Среди них — 14-летние Ярослав Капылов и Илья Савинов из Новочеркасска. Первый ухаживает за лежачей матерью, второй — следит за большим хозяйством. И оба бескорыстно трудятся в гуманитарном пункте, помогая людям.
РОДИЛА И ЗАБОЛЕЛА.
У Ярика нет совместных снимков с мамой — она не хочет, чтобы ее видели в беспомощном состоянии. Женщина родила сына в 17 лет, после чего практически сразу заболела. Все началось с боли в ноге и слабости в теле. Пока молодая мама ходила по врачам, за малышом присматривала бабушка. После обследования медики поставили неутешительный диагноз — рассеянный склероз. Назначили уколы.
— Раньше мама еще передвигалась, держась на стенку, но последние четыре года не встает с постели, — говорит Ярослав.
Из-за прогрессирующего заболевания женщина не могла полноценно заботиться о сыне — наоборот, это он стал заботиться о ней. Уже в семь лет Ярик научился готовить: умеет варить борщ, жарить котлеты, печь пироги. Он приносит матери еду, ходит за лекарствами, усаживает в кровати или перетаскивает в инвалидную коляску, чтобы выкатить на улицу. А еще обрабатывает ее раны, делает уколы и даже лежал вместе с ней в больнице.
ЛЕГ В БОЛЬНИЦУ, КОГДА МАМЕ НУЖНА БЫЛА ПОМОЩЬ.
В этом году женщину госпитализировали трижды. Летом — из-за образовавшихся пролежней: даже при самом хорошем уходе обездвиженный человек от них не застрахован. Ярослав лег в больницу вместе с мамой. Жил с ней в одной палате, ухаживал.
Когда койки понадобились другим пациентам, я спал на стуле в коридоре. Иногда ездил ночевать домой.
Спустя месяц пациентку перевели из одной больницы в другую, где было паллиативное отделение. Ярослава туда не пускали, но он проведывал маму каждый день. А после выписки — делал ей уколы и обрабатывал раны на теле.
Однажды на ноге у мамы появилась черная ткань — я понял, что это некроз. Предложил вырезать — видел, как это делал хирург в больнице. Мама сначала боялась, а потом согласилась. Я раз десять продезинфицировал ножницы и срезал омертвевшую ткань. Затем нанес мазь с антибиотиком и перевязал бинтом. Постепенно рана стала затягиваться.
Не удивительно, что подросток хочет стать врачом.
Ярослав не только заботится о матери — на его плечах лежит и домашнее хозяйство. Бабушке трудно справляться с ним в одиночку из-за больных коленей. Мальчик ходит за покупками в магазин, убирает во дворе, ухаживает за собакой и кошкой.
Вставать приходится в 5 часов, чтобы к 8 успеть в школу: до нее идти километра четыре.
При этом юный «глава семьи» еще и бескорыстно трудится в гуманитарном центре Новочеркасска. Носит коробки с продуктами, сортирует вещи и выполняет любую другую работу.
ПОКА МАМА МОЕТ ПОСУДУ, ТРУДИТСЯ ОФИЦИАНТОМ.
А вот восьмиклассник Илья Савинов трудится на гуманитарном складе уже несколько лет. А еще он главный мамин помощник в многодетной семье.
Всего нас шестеро. Старшему брату 20 лет, сестре Даше — 16, Богдану — 10, Ане — восемь, Сережке — шесть. Когда надо присмотреть за младшими — это делам мы с Дашей, — рассказал Илья.
Мальчик с готовностью помогает матери по дому и ухаживает за животными.
У нас их много: козы, утки, гуси, кролики. Кормить нужно три раза в день — утром, в обед и вечером. Например, кроликам мы даем кукурузную дерку и разные овощи.
Любимец мальчика — козленок по кличке Алешка. Так случилось, что рогатая мамаша его не приняла — сразу после рождения начала бодать. Пришлось выкармливать бедолагу своими силами.
— Я купил в аптеке детскую бутылочку с соской и четыре раза в день поил козленка коровьим молоком.
Подросток помогает маме не только по дому, но и на работе. Когда она моет посуду на свадьбах и банкетах, он трудится официантом.
Илья признается, что ему трудно дается учеба, зато он обожает физкультуру и играет в школьной футбольной команде.
Все свободное время мальчик проводит на гуманитарном складе — мчится туда по первому зову, когда требуется помощь в разгрузке или уборке. А когда вырастет мечтает стать спасателем.
— Всего в нашем центре примерно 50 детей-волонтеров, но Илья и Ярик — среди самых усердных, — считает директор гуманитарного центра Новочеркасского благочиния Ирина Чумаченко. — Ярослав не боится тяжелой работы, а Илью мы прозвали «архитектор» — он лучше других знает, как все расставить и разложить, чтобы посетителям было удобно. У этих мальчишек золотые сердца и руки. Именно из таких вырастают настоящие мужчины: трудолюбивые, ответственные, готовые помочь слабому.
В гуманитарном пункте Илья незаменим, когда надо все расставить по местам и разложить по полочкам Мария ГИЧЕНКО.