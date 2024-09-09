Главные новости 9 сентября 2024 года

Политика Запада в отношении Белоруссии осталась прежней, заявил министр иностранных дел страны Максим Рыженков. От Минска все еще ждут антироссийской политики. По словам главы внешнеполитического ведомства, на Западе также хотели бы приведения к власти в Белоруссии «псевдодемократических сил».