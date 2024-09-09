Главные новости 9 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 9 сентября 2024 года.
В России прошло голосование на региональных выборах
На выборах глав субъектов победу одержали все действующие губернаторы и врио, предложенные президентом. В онлайн-голосовании приняли участие около 830 тысяч россиян. На довыборах трех депутатов ГД лидируют бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, бывший министр энергетики Николай Шульгинов и экс-министр спорта Олег Матыцин.
Минюст раскрыл детали проекта о примирении при разводе
В России могут ввести обязательную процедуру примирения, предшествующую бракоразводному процессу. Инициатива прорабатывается в рамках политики в сфере защиты семьи и «сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
В МИД Белоруссии раскрыли, чего Запад хочет от Лукашенко
Политика Запада в отношении Белоруссии осталась прежней, заявил министр иностранных дел страны Максим Рыженков. От Минска все еще ждут антироссийской политики. По словам главы внешнеполитического ведомства, на Западе также хотели бы приведения к власти в Белоруссии «псевдодемократических сил».
ФАС сообщила о жалобах на условия раздачи интернета у операторов
Клиенты сотовых операторов жалуются на ограничение скорости при превышении лимита раздачи интернета со смартфона. Это помогает сохранить стабильность работы сети, нагрузка на которую могла увеличиться из-за замедления YouTube.
Умер самый титулованный военный летчик России Игорь Родобольский
Герой России, летчик-снайпер Игорь Родобольский умер на 65 году жизни. Он был обладателем наибольшего количества боевых наград в российской армии. Родобольский трижды представлялся к званию Героя Российской Федерации.