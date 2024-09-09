Зачем в аптечке нужно одеяло, и как теперь камеры будут фиксировать нарушения ПДД, рассказали в ГАИ Ростова

— При наложении кровоостанавливающих жгутов очень важно, чтобы было указано время, когда этот жгут был наложен. А когда происходит ДТП, у человека шоковое состояние, и он не может найти у себя ручку, чтобы записать эти данные. А когда в аптечке это все есть, то человек сразу будет понимать, где взять ручку и бумагу.