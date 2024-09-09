Зачем в аптечке нужно одеяло, и как теперь камеры будут фиксировать нарушения ПДД, рассказали в ГАИ Ростова

С первого сентября вступили в силу множество поправок в правила дорожного движения. Теперь не будет спрятанных фотоловушек и комплексов фото- и видеофиксации. Также у водителей должна быть в автомобиле аптечка.
Подробнее об изменениях, и что они значат, в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM рассказал начальник отдела пропаганды Управления ГАИ по региону Александр Мухин.
НИКАКИХ ФОТОЛОВУШЕК.
— Самые значимые изменения связаны с упорядочиванием работы камер фото- и видеофиксации по нарушениям правил дорожного движения. За прошлый год количество комплексов фото- и видеофиксации в целом в стране выросло на 9,8%, что составляет более 25 тысяч штук умных систем. В нашем регионе более 350 таких комплексов, которые работают по пресечению нарушений правил дорожного движения.
Теперь же будет упорядочена работа этих комплексов. Они будут размещаться, прежде всего, на аварийно-опасных участках автомобильных дорог. Как уточнил Александр Мухин, это те участки, где в течение года произошло четыре и более транспортных происшествий одного вида с материальным ущербом, либо два и более ДТП, в которых погибли или получили травмы люди.
Также данные комплексы будут размещены там, где проводятся ремонтные или строительные работы, чтобы контролировать скоростной режим.
— При этом в населенном пункте камеры, которые фиксируют нарушение скорости в одном направлении, могут находиться не ближе, чем километре друг от друга. А если это не населенный пункт, то расстояние должно быть не менее пяти километров.
В донской ГАИ отметили, что теперь перед установлением комплексов фото- и видеофиксации должно быть обозначение в виде информационной таблички. Также владельцы дорог обязаны вести реестры систем фиксации нарушений ПДД, в которых будет указываться модель самого комплекса, номер прибора и его точное место установки.
— Все это нужно для того, чтобы водители были ориентированы, чтобы они обеспечили свою безопасность. И чтобы камеры не были для них ловушками. Комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения — не способ, чтобы выявить и наказать нарушителя. Это, прежде всего, профилактика, которая позволяет предотвратить потенциальное нарушение ПДД.
АПТЕЧКИ ПРОВЕРЯТЬ НЕ БУДУТ.
Второе значимое изменение, как считает Александр Владимирович, — новое содержимое автомобильных аптечек.
— На сегодняшний день появилось изменение. К примеру, бинты должны быть эластичными. И это очень важно. Так как обычные бинты недостаточно справляются со своим функционалом при наложении давящих повязок. Также в аптечке должно быть два устройства для проведения искусственного дыхания. А еще должно быть спасательное изотермическое одеяло. Оно может защитить и от жары, и от холода.
Как объясняет эксперт, во время ДТП человек может потерять много крови, у него понизится давление. В итоге пострадавший начнет замерзать. В таком случае необходимо укутать человека в изотермическое одеяло, чтобы оно создало внутреннюю температуру.
Также в аптечке должен быть блокнот, карандаш и маркер.
— При наложении кровоостанавливающих жгутов очень важно, чтобы было указано время, когда этот жгут был наложен. А когда происходит ДТП, у человека шоковое состояние, и он не может найти у себя ручку, чтобы записать эти данные. А когда в аптечке это все есть, то человек сразу будет понимать, где взять ручку и бумагу.
Но выбрасывать уже имеющиеся в автомобиле аптечки не стоит, так как они будут действительны до 2027 года.
— Хотя, было бы правильно, если бы аптечки были укомплектованы современными материалами, которые эффективно помогают обеспечивать безопасность. Новые же аптечки будут обязательны с 2027 года. Со стороны Госавтоинспекции не будут проводиться целенаправленные мероприятия по проверке аптечек. Но у каждого участника дорожного движения должно быть осознание того, что это его прямая обязанность, так как ситуации на дорогах бывают разные.
НЕЛЬЗЯ ВЫСАЖИВАТЬ ИНВАЛИДОВ.
Кроме этих изменений Александр Мухин назвал еще не менее важные нововведения. Так, появится дополнительная страховка в случае совершения ДТП. Есть изменения, касающиеся и инвалидов. Теперь нельзя высаживать инвалида из общественного транспорта.
— У нас были такие ситуации, когда из автобуса высаживали инвалида, когда он не смог оплатить проезд. Мы должны осознавать, что человек имеет ограничения, поэтому мы не должны еще больше усугублять ситуацию, если произошел такой конфликт. Нужно защищать эту категорию участников дорожного движения.