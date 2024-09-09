Движение в центре Петербурга ограничат из-за перенесения мощей Александра Невского

— Так, с 00:00 11 сентября до 23:59 12 сентября запретят остановку на площади Александра Невского и у дома № 169 на Невском проспекте. Дорожники сузят проезжую часть на площади Александра Невского в направлении от моста Александра Невского и Невскому проспекту, а также не разрешат движение по площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского, — рассказали чиновники.