Движение в центре Петербурга ограничат из-за перенесения мощей Александра Невского

Движение в центре Петербурга ограничат из-за мероприятий, посвященных Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, 11 и 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.
— Так, с 00:00 11 сентября до 23:59 12 сентября запретят остановку на площади Александра Невского и у дома № 169 на Невском проспекте. Дорожники сузят проезжую часть на площади Александра Невского в направлении от моста Александра Невского и Невскому проспекту, а также не разрешат движение по площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского, — рассказали чиновники.
С 00:00 до 23:59 12 сентября автомобилистам нельзя останавливаться на Казанской площади, Казанской улицы от Гороховой до Невского проспекта, в переулке Сергея Тюленина. В предстоящий четверг с 06:00 до 12:30 движение запретят по четной стороне набережной реки Мойки от Гороховой до Невского. С полным перечнем ограничений можно ознакомиться на сайте Смольного.