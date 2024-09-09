Дом со слонами в Самаре: как туда попасть

Напомним, Дом со слонами был построен в 1908 — 1909 годах в стиле венского сецессиона. Оригинальный проект своего загородного владения купец, художник, меценат и краевед Константин Головкин делал сам. По другой версии — это результат совместной работы Головкина и архитектора Валентина Тепфера. За многие десятилетия эксплуатации здание сильно обветшало. В 2020 году усилиями депутата Государственной Думы Александра Хинштейна дача Головкина была передана в федеральную собственность, началась её полномасштабная реставрация. Из федерального бюджета на восстановление этого памятника архитектуры было выделено 210 млн рублей.