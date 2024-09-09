Дом со слонами в Самаре: как туда попасть

В минувшую субботу, 7 сентября, после многолетней реставрации открылась легендарная дача Константина Головкина (Дом со слонами).За выходные организаторы получили немало вопросов о графике работы и условиях посещения этого чудесного памятника архитектуры федерального значения, который теперь закреплён за Самарским политехом. Отвечаем на самые важные из них.
— Каков будет график работы всего дачного комплекса?
Установлен следующий график работы.
Понедельник. Технический день. Дачный комплекс закрыт для посещений.
Вторник. На даче ведётся научно-образовательная деятельность центра креативных индустрий «АрхСлон» Самарского политеха (работа со студентами и школьниками, мастер-классы
Среда. Дачный комплекс работает с 10:00 до 21:00 для всех желающих.
Четверг. На даче ведётся научно-образовательная деятельность центра креативных индустрий «АрхСлон» Самарского политеха (работа со студентами и школьниками, мастер-классы
Пятница. Дачный комплекс работает с 10:00 до 21:00 для всех желающих.
Суббота. Дачный комплекс работает 10:00 до 21:00 для всех желающих.
Воскресенье. Выходной. Дача Головкина закрыта для посещений.
— Сколько будут стоить билеты?
Проход на территорию дачи будет бесплатным, вход в особняк Дом музей К. П. Головкина — по билетам. Установлена следующая стоимость входных билетов:
— взрослый (для лиц старше 18 лет) — 300 рублей;
— льготный (пенсионеры, дети от 7 до 17 лет, студенты средних профессиональных и высших учебных заведений, члены творческих союзов России, сотрудники музеев, подведомственных Министерству культуры РФ, члены многодетных семей, имеющие гражданство России) — 100 рублей;
Право на бесплатное посещение особняка на даче К. П. Головкина предоставляется членам Международного совета музеев, детям до 6 лет, Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам Ордена Славы, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, ветеранам боевых действий, военнослужащим срочной службы РФ, участникам СВО, их детям до 17 лет и супругам, беженцам, инвалидам 1 и 2 групп, детям-инвалидам, а также лицам, сопровождающим инвалидов, участникам программы лояльности «Друг музея».
— Куда можно обращаться по вопросам, связанным с организацией посещения дачи К. П. Головкина?
Напомним, Дом со слонами был построен в 1908 — 1909 годах в стиле венского сецессиона. Оригинальный проект своего загородного владения купец, художник, меценат и краевед Константин Головкин делал сам. По другой версии — это результат совместной работы Головкина и архитектора Валентина Тепфера. За многие десятилетия эксплуатации здание сильно обветшало. В 2020 году усилиями депутата Государственной Думы Александра Хинштейна дача Головкина была передана в федеральную собственность, началась её полномасштабная реставрация. Из федерального бюджета на восстановление этого памятника архитектуры было выделено 210 млн рублей.
Сегодня на даче Головкина работает центр креативных индустрий «АрхСлон» Самарского политеха. В задачи центра входит развитие архитектурно-дизайнерской культуры в регионе, просветительская деятельность, организация выставок и экскурсий, работа с одарёнными детьми