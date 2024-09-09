На севере Красноярского края ожидается сильный ветер

Завтра, 10 сентября, на юге Таймыре обещают сильный северный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом предупреждают специалисты Среднесибирского УГМС.
Кроме того, ночью в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
Жителям региона рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций. От дальних поездок в непогоду лучше отказаться.
Телефон экстренных служб — 112.