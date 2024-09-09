Сезон осенних дождей начинается в Ростовской области

Грозовые осадки ожидаются в Ростовской области в ближайшие двое суток, 9 и 10 сентября. Непогода возможна в большинстве районов региона, сообщают синоптики.
В частности, дожди прогнозируются в Таганроге, Неклиновском районе, Ростове-на-Дону, Батайске, Шахтах и Новошахтинске. Изменение погоды наиболее вероятно предстоящей ночью.
Отметим, синоптики обещают не проливные, а кратковременные дожди. Ночная температура воздуха в указанный период в среднем должна составлять +15−17, а в северных и восточных районах от +3 до +11 градусов. Днем столбики термометров сохранятся в пределах от +23 до +32 градусов.