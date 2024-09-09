Сезон осенних дождей начинается в Ростовской области

Отметим, синоптики обещают не проливные, а кратковременные дожди. Ночная температура воздуха в указанный период в среднем должна составлять +15−17, а в северных и восточных районах от +3 до +11 градусов. Днем столбики термометров сохранятся в пределах от +23 до +32 градусов.