11 сентября в Иркутской области объявлено Днем трезвости

В регионе пройдет День трезвости. Поэтому ввели запрет на продажу алкоголя в Иркутской области 11 сентября 2024. Продлится это весь день, с 8:00 до 23:00. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— Ограничение не распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, — уточнили в пресс-службе правительства.
Специалисты службы потребительского рынка будут принимать жалобы от жителей Приангарья. По телефонам горячей линии — (3952) 34−25−48, 8−950−072−30−50 — можно будет рассказать, где именно незаконно продают алкоголь. После этого правоохранители оперативно устранят нарушение.
Продажа алкогольной продукции в дни запретов является административным правонарушением. За то, что проигнорируют запрет на продажу алкоголя в Иркутской области 11 сентября 2024, должностные лица выплатят штраф от 20 до 40 тысяч рублей, а юридические — от 100 до 300 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что со 2 по 8 сентября в Иркутске и районе произошло 25 аварий, в которых пострадало 11 детей.