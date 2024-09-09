Олбани
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

11 сентября в Иркутской области объявлено Днем трезвости

С 8:00 до 23:00 будет запрещено продавать алкоголь.

Источник: Комсомольская правда

В регионе пройдет День трезвости. Поэтому ввели запрет на продажу алкоголя в Иркутской области 11 сентября 2024. Продлится это весь день, с 8:00 до 23:00. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

Запрет на продажу алкоголя в Иркутской области 11 сентября 2024

— Ограничение не распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, — уточнили в пресс-службе правительства.

Специалисты службы потребительского рынка будут принимать жалобы от жителей Приангарья. По телефонам горячей линии — (3952) 34−25−48, 8−950−072−30−50 — можно будет рассказать, где именно незаконно продают алкоголь. После этого правоохранители оперативно устранят нарушение.

Продажа алкогольной продукции в дни запретов является административным правонарушением. За то, что проигнорируют запрет на продажу алкоголя в Иркутской области 11 сентября 2024, должностные лица выплатят штраф от 20 до 40 тысяч рублей, а юридические — от 100 до 300 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что со 2 по 8 сентября в Иркутске и районе произошло 25 аварий, в которых пострадало 11 детей.