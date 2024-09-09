11 сентября в Иркутской области объявлено Днем трезвости

Продажа алкогольной продукции в дни запретов является административным правонарушением. За то, что проигнорируют запрет на продажу алкоголя в Иркутской области 11 сентября 2024, должностные лица выплатят штраф от 20 до 40 тысяч рублей, а юридические — от 100 до 300 тысяч рублей.