Во Владивостоке запустили автобус, посвященный династии Романовых

«Идея создания образовательного маршрута родилась около 2,5 лет назад. Мы уже сделали автобус, посвященный 150-летию Владимира Клавдиевича Арсеньева, есть автобусы, посвященные Хасанским событиям, Великой Отечественной войне, юбилею пожарно-спасательной службы. Наш новый проект — автобус, рассказывающий о династии Романовых. Мы неспроста для этого выбрали именно 15-й маршрут. Он обслуживает одни из самых крупных университетов города, поэтому всегда полны молодых людей. Таким образом мы решили принять участие в дополнительном просвещении молодого поколения», — сообщил корр. ИА Primamedia директор МПВ «ВПОПАТ № 1» Алексей Яньшин.