Во Владивостоке запустили автобус, посвященный династии Романовых

Необычный пассажирский автобус, рассказывающий о династии Романовых, вышел на маршрут № 15 во Владивостоке. В салоне размещены портреты российских императоров от Петра I до Николая II, а также приведена краткая историческая справка о самодержцах. Внешний облик такого автобуса узнаваем и привлекает внимание внушительной надписью «Романовы», сообщает ИА PrimaMedia.
Придать городскому транспорту такой необычный и патриотичный внешний вид решили в рамках совместного проекта мультимедийного парка «Россия — Моя история» и муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1» при поддержке министерства культуры и архивного дела Приморского края.
Исторические материалы, размещенные в автобусе, связаны с экспозицией «Романовы» (12+), которая представлена в парке «Россия — Моя история». Салон пассажирского автобуса теперь представляют собой галерею образов российских императоров — от Петра I до Николая II. Пассажиры во время поездки смогут прочесть информацию о самодержцах и познакомиться с интересными историческими фактами.
«Идея создания образовательного маршрута родилась около 2,5 лет назад. Мы уже сделали автобус, посвященный 150-летию Владимира Клавдиевича Арсеньева, есть автобусы, посвященные Хасанским событиям, Великой Отечественной войне, юбилею пожарно-спасательной службы. Наш новый проект — автобус, рассказывающий о династии Романовых. Мы неспроста для этого выбрали именно 15-й маршрут. Он обслуживает одни из самых крупных университетов города, поэтому всегда полны молодых людей. Таким образом мы решили принять участие в дополнительном просвещении молодого поколения», — сообщил корр. ИА Primamedia директор МПВ «ВПОПАТ № 1» Алексей Яньшин.
Маршрут № 15 действительно очень протяженный и проходит от центра Владивостока до Приморского океанариума на Русском острове.
В планах МПВ «ВПОПАТ № 1» и мультимедийного парка «Россия — Моя история» — также создать автобус, посвященный другой правящей российской династии — Рюриковечей.
Отметим, что род Романовых возник во второй половине XVI — начале XVII веков. С 11 июля 1613 по 1 сентября 1917 года эта династия правила Русским государством и Российской империей.