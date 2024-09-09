Пэрис Хилтон заявила, что хочет записать коллаборацию с Charli XCX

Поп-дива и телеведущая Пэрис Хилтон, недавно выпустившая свой второй лонгплей Infinite Icon, рассказала о своем отношении к Charli XCX и ее новому альбому. По словам старшей артистки, она изначально была brat.
Артисток действительно многое объединяет. Как певица напомнила в интервью Billboard, работая над новой пластинкой, она тоже черпала вдохновение в ранних днях своей карьеры: в те времена Хилтон также работала диджеем. К тому же, именно она считается одной из главных светских львиц нулевых, и ее имидж очень перекликается с трендом brat summer.
Пэрис заявила, что уже общалась с Чарли: та не раз признавалась, что восхищается музыкой и имиджем дивы. Именно поэтому Хилтон уверена, что для них было бы естественно записать что-нибудь вместе.
После выхода альбома, ставшего одним из главных трендов ушедшего лета, Чарли выпустила две коллаборации с певицами Lorde и Билли Айлиш. Недавно артистка заявила, что поклонников ждет еще один дуэт, но не раскрыла, с кем.