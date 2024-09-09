Пэрис Хилтон заявила, что хочет записать коллаборацию с Charli XCX

Артисток действительно многое объединяет. Как певица напомнила в интервью Billboard, работая над новой пластинкой, она тоже черпала вдохновение в ранних днях своей карьеры: в те времена Хилтон также работала диджеем. К тому же, именно она считается одной из главных светских львиц нулевых, и ее имидж очень перекликается с трендом brat summer.