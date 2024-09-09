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В Красноярске собираются включить отопление: дата

КРАСНОЯРСК, 9 сентября, ФедералПресс. В столице Красноярского края собираются включить отопление уже в ближайшее время. Тепло начали подавать по заявкам в детские сады, школы и социальные учреждения. Об этом сообщил мэр города Владислав Логинов.

«По предварительным прогнозам на три дня синоптики обещают нам прохладную и сырую погоду. Так что начнем подачу теплоснабжения на этой неделе. О точной дате старта отопительного сезона сообщу позже», — сообщил мэр.

Согласно официальным данным, отопление в квартиры подают, как среднесуточная температура держится ниже отметки +8 градусов. В Красноярске обычно этот период выпадает на середину сентября, однако в некоторые годы отопление давали чуть раньше или позже, в зависимости от температуры за окном.

ЖКХ