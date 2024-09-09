В Красноярске собираются включить отопление: дата

Согласно официальным данным, отопление в квартиры подают, как среднесуточная температура держится ниже отметки +8 градусов. В Красноярске обычно этот период выпадает на середину сентября, однако в некоторые годы отопление давали чуть раньше или позже, в зависимости от температуры за окном.