В Красноярске собираются включить отопление: дата

«По предварительным прогнозам на три дня синоптики обещают нам прохладную и сырую погоду. Так что начнем подачу теплоснабжения на этой неделе. О точной дате старта отопительного сезона сообщу позже», — сообщил мэр.
Согласно официальным данным, отопление в квартиры подают, как среднесуточная температура держится ниже отметки +8 градусов. В Красноярске обычно этот период выпадает на середину сентября, однако в некоторые годы отопление давали чуть раньше или позже, в зависимости от температуры за окном.