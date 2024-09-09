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«РКС-Самара» напоминают об оплате до 10 сентября

Проверьте квитанции: самое время заплатить за услуги ХВС и водоотведения.

Водоснабжение и водоотведение — это коммунальные услуги, которые не зависят от времени года, сезона, погоды. Они всегда должны быть регулярными и бесперебойными. Для этого на предприятии «РКС-Самара» работают почти 2000 человек. В круглосуточном режиме добывают, очищают, готовят, доставляют, отводят и обеззараживают воду для миллионного города.

В этом процессе участвуют и жители города: оплачивают услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Главная задача — делать это регулярно и в полном объёме. Тем более что законом определён день, до которого это нужно сделать — 10 число каждого месяца. Это согласовано и утверждено в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах.

Проверьте квитанции: самое время заплатить за услуги ХВС и водоотведения, чтобы успеть до 10 числа. Оплата — раз в месяц, вода — всегда.

ЖКХ