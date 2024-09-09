«РКС-Самара» напоминают об оплате до 10 сентября

В этом процессе участвуют и жители города: оплачивают услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Главная задача — делать это регулярно и в полном объёме. Тем более что законом определён день, до которого это нужно сделать — 10 число каждого месяца. Это согласовано и утверждено в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах.