Три омских трамвая опять не будут ходить до Амурского поселка из-за ремонта путей

Движение трамваев будут ограничено из-за капремонта путей на улице Челюскинцев (участок от 5-й Северной до 8-й Восточной) с 20:30 часов 9 сентября до 5:30 часов 10 сентября, с 20:30 часов 11 сентября до 5:30 часов 12 сентября, с 20:30 часов 13 сентября до 5:30 часов 14 сентября.