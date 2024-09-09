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Три омских трамвая опять не будут ходить до Амурского поселка из-за ремонта путей

Часть трамваев будет доезжать только до 11-й Ремесленной.

Источник: Комсомольская правда

В Омске три трамвая временно не будут ходить до Амурского поселка из-за капитального ремонта путей. Изменения затронут утренние и вечерние рейсы в ближайшие дни.

Трамваи маршрутов № 1, № 4 и № 7 в сторону Амурского поселка будут следовать до остановки «Улица 11-я Ремесленная».

Движение трамваев будут ограничено из-за капремонта путей на улице Челюскинцев (участок от 5-й Северной до 8-й Восточной) с 20:30 часов 9 сентября до 5:30 часов 10 сентября, с 20:30 часов 11 сентября до 5:30 часов 12 сентября, с 20:30 часов 13 сентября до 5:30 часов 14 сентября.