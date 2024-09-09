Главное за неделю: новая вокалистка Linkin Park, перезапуск «Фабрики звезд» и самые популярные песни этого лета

Один рэпер хорошо, а два еще лучше. Сочетание дерзкого тона Megan Thee Stallion и глубокого голоса RM из BTS в новом сингле Neva Play растопило сердца фанатов. Между прочим, участники BTS, кроме Джина, все еще находятся в армии, но при этом они не оставляют своих поклонников без новой музыки. Как им только это удается?