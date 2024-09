Главное за неделю: новая вокалистка Linkin Park, перезапуск «Фабрики звезд» и самые популярные песни этого лета

Linkin Park объявили, что они снова начнут все «с нуля», буквально. Группа обрушила на своих фанатов целый ворох новостей: новая вокалистка Эмили Армстронг, свежий сингл The Emptiness Machine, выход альбома From Zero в ноябре и мировое турне. Если и начинать новую главу творчества, то с размахом.