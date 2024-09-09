Главное за неделю: новая вокалистка Linkin Park, перезапуск «Фабрики звезд» и самые популярные песни этого лета

«Ах, если бы сбылась моя мечта! Какая жизнь настала бы тогда». Ну что, фанаты рока, как выглядит жизнь после исполнения заветных желаний? Только мы успели привыкнуть к воссоединению Oasis, нас обрадовали возвращением Linkin Park. Что еще удивительного и неожиданного произошло на этой неделе, читайте в нашем новом дайджесте.
Linkin Park объявили, что они снова начнут все «с нуля», буквально. Группа обрушила на своих фанатов целый ворох новостей: новая вокалистка Эмили Армстронг, свежий сингл The Emptiness Machine, выход альбома From Zero в ноябре и мировое турне. Если и начинать новую главу творчества, то с размахом.
«Фабрика звезд» внесла огромный вклад в развитие российской поп-музыки, сейчас докажем. Полина Гагарина, Юлия Савичева, Дмитрий Колдун, Юлианна Караулова, Елена Темникова — список артистов, которые прославились на всю страну благодаря шоу, можно продолжать еще очень долго. Остается только ждать, каких талантливых авторов подарит перезапуск «Фабрики звезд». Чем отличается новое шоу от того, что было раньше, можно прочитать здесь.
Один рэпер хорошо, а два еще лучше. Сочетание дерзкого тона Megan Thee Stallion и глубокого голоса RM из BTS в новом сингле Neva Play растопило сердца фанатов. Между прочим, участники BTS, кроме Джина, все еще находятся в армии, но при этом они не оставляют своих поклонников без новой музыки. Как им только это удается?
Удивительная коллаборация — сказка Льюиса Кэрролла и стихи Высоцкого. Скоро мы увидим, как можно это все объединить, в музыкальной экранизации аудиоспектакля «Алиса в стране чудес» (1976). Роль Алисы, кстати, сыграет Анна Пересильд, известная по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023). Кто еще появится в новой картине Юрия Хмельницкого, читайте здесь.
HiFi-стриминг Звук тщательно следил, что вы слушали этим летом. От него не укрылся тот факт, что многие начинали свой день с «Шоколадки» Минаевой, а заканчивали «Асфальтом» от Jakone и Kiliana. Какие песни и альбомы стали саундтреком лета-2024, можно узнать здесь.
Антоха МС, Баста — Серый пес.
Под эти жизнерадостные биты тело само начинает двигаться в ритм. Однако желание радоваться жизни немного пропадает, когда начинаешь вслушиваешься в текст песни: «Груда черных полос, грусть в душе от угроз, как возможно так жить — вот вопрос».
Трек звучит в очень привычном для Антохи МС стиле, чего не сказать о Басте, который, как кажется, пробует идти по дороге, на которую прежде не ступал. Ну, а мы только рады этому новому звучанию и неожиданной коллаборации.
Этим летом «Слот» начали новую главу своего творчества — они представили новую вокалистку Дарью Равдину и сингл с ее участием «С. М. Г. О». Как рок-группа относится к изменениям, страшит ли их бум ИИ, с чего они начинают создание песни и почему, по мнению участников, российская музыка отстает от западной, читайте в нашем интервью.
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