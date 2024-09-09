ФАПы вместо аптек: в Крыму 372 фельдшерских пункта могут предоставлять лекарства

По его словам, торговать препаратами могут только ФАПы, которые находятся на расстоянии более шести километров от ближайшей аптеки. То есть речь идет о наиболее удаленных поселках полуострова. При этом, из 372 медицинских учреждений активно занимаются подобной деятельностью сейчас только 241.