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ФАПы вместо аптек: в Крыму 372 фельдшерских пункта могут предоставлять лекарства

В селах Крыма торговать лекарствами могут 372 фельдшерско-акушерских пункта.

Источник: Правительство Крыма

Заниматься фармацевтическими услугами в Крыму теперь могут фельдшерско-акушерские пункты. Чтобы купить лекарства, местные жители должны сделать заказ фельдшеру, который передаст его в государственное унитарное предприятие «Крым-Фармация». Об этом «РИА Новостям» рассказал руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василий Климов.

По его словам, торговать препаратами могут только ФАПы, которые находятся на расстоянии более шести километров от ближайшей аптеки. То есть речь идет о наиболее удаленных поселках полуострова. При этом, из 372 медицинских учреждений активно занимаются подобной деятельностью сейчас только 241.

«Этот процесс должен нарастать, и двигать его должен Минздрав Крыма. Расширять ассортимент и увеличивать доступность получения лекарств возможность есть», — говорит Климов.

медицина