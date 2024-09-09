ФАПы вместо аптек: в Крыму 372 фельдшерских пункта могут предоставлять лекарства

Заниматься фармацевтическими услугами в Крыму теперь могут фельдшерско-акушерские пункты. Чтобы купить лекарства, местные жители должны сделать заказ фельдшеру, который передаст его в государственное унитарное предприятие «Крым-Фармация». Об этом «РИА Новостям» рассказал руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василий Климов.
По его словам, торговать препаратами могут только ФАПы, которые находятся на расстоянии более шести километров от ближайшей аптеки. То есть речь идет о наиболее удаленных поселках полуострова. При этом, из 372 медицинских учреждений активно занимаются подобной деятельностью сейчас только 241.
«Этот процесс должен нарастать, и двигать его должен Минздрав Крыма. Расширять ассортимент и увеличивать доступность получения лекарств возможность есть», — говорит Климов.