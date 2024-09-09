Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище

«Александр Масляков будет похоронен на Новодевичьем кладбище», — сказал собеседник агентства, добавив, что дата прощания и похорон пока уточняются.
8 сентября Александр Масляков умер на 83-м году жизни.
Александр Васильевич Масляков родился в 1941 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1968 году завершил обучение на Высших курсах работников телевидения.
В 1964 году, будучи студентом, Масляков вместе со Светланой Жильцовой стал соведущим юмористической передачи-игры «Клуб веселых и находчивых». В 1971 году программа была закрыта руководством Гостелерадио СССР. Масляков вел передачи «Алло, мы ищем таланты!», «Адреса молодых», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!», «Веселые ребята», «Песня года».
В 1986 году по инициативе Андрея Меньшикова и Бориса Салибова передачу «Клуб веселых и находчивых» возродили. С этого момента и до настоящего времени ее единственным ведущим является Масляков. Заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», отмечен другими наградами.