Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище

В 1986 году по инициативе Андрея Меньшикова и Бориса Салибова передачу «Клуб веселых и находчивых» возродили. С этого момента и до настоящего времени ее единственным ведущим является Масляков. Заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», отмечен другими наградами.