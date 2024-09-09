Граффити в честь участника СВО Александра Горева открыли в Нижнем Новгороде

В Сормовском районе Нижнего Новгорода торжественно открыли новый арт-объект, посвященный участнику СВО Александру Гореву. Мурал создан в рамках проекта «Социальные граффити», который стал одним из победителей городского конкурса «Открытый Нижний» в 2024 году. Организатором выступило Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» при поддержке администрации города Нижнего Новгорода и регионального правительства.
Александр Горев служил начальником штаба — заместителем командира разведывательного артиллерийского дивизиона, награжден орденом Мужества. Несмотря на полученные ранения и контузию в боях, храбро продолжал сражаться. Погиб в 2022 году в городе Изюм Харьковской области в бою с диверсионно-разведывательной группой противника.
Почетными гостями мероприятия стали полковник Евгений Чинцов и советник главы Нижнего Новгорода Владимир Анисимов — участники СВО, которые в настоящее время проходят в Нижегородской области стажировку по программе «Время героев». Также на церемонии открытия граффити присутствовали глава администрации Сормовского района Нижнего Новгорода Светлана Горбунова, вдова героя Марина Горева, руководитель Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина, а также активисты этого движения, воспитанники военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником» и жители города.
«Граффити — это новый формат трансляции патриотических ценностей, который напоминает нижегородцам о том, что за каждым героическим поступком стоит большой труд, самоотверженность и любовь к своей стране. Каждый, кто увидит эти портреты, уверен, будет испытывать уважение к тем, кто отдал свою жизнь ради защиты Родины и своего народа».
На открытии арт-объекта прозвучали военно-патриотические композиции, также участники почтили минутой молчания память героя и всех бойцов, погибших в ходе специальной военной операции.
«Главная наша цель — показать настоящих героев. Сегодня мы открыли 59-й арт-объект, посвященный памяти участников специальной военной операции, солдат, которые защищали нашу страну и отдали свою жизнь за неё. Мы должны помнить о каждой жертве и о каждом герое, который стоял на защите наших ценностей и свобод. Их подвиг должен вдохновлять нас на новые свершения», — подчеркнула руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.