Граффити в честь участника СВО Александра Горева открыли в Нижнем Новгороде

«Граффити — это новый формат трансляции патриотических ценностей, который напоминает нижегородцам о том, что за каждым героическим поступком стоит большой труд, самоотверженность и любовь к своей стране. Каждый, кто увидит эти портреты, уверен, будет испытывать уважение к тем, кто отдал свою жизнь ради защиты Родины и своего народа».