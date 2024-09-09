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The Weeknd исполнил несколько песен из грядущего альбома на концерте в Сан-Паулу

Канадский певец The Weeknd выступил в Сан-Паулу, где исполнил треки, которые войдут в его будущий лонгплей Hurry Up Tomorrow. Так как артист все еще не опубликовал трек-лист, нельзя точно сказать, как будут называться новые композиции.

Источник: Звук

Канадский певец The Weeknd выступил в Сан-Паулу, где исполнил треки, которые войдут в его будущий лонгплей Hurry Up Tomorrow. Так как артист все еще не опубликовал трек-лист, нельзя точно сказать, как будут называться новые композиции.

Если опираться на то, что было озвучено в шоу, предполагается, что в новый лонгплей войдут песни под названиями Dancing in the Flames, Run Away и In Heaven, сообщает Billboard. Как отмечают те, кто слышал Dancing in the Flames, синтезаторная композиция с большой вероятностью станет хитом.

К выступлению The Weeknd в Бразилии также присоединились Аннита и Playboi Carti.

Название будущего студийника The Weeknd раскрыл всего несколько дней назад. Лонгплей Hurry Up Tomorrow станет заключительной частью трилогии из предыдущих альбомов After Hours (2020) и Dawn FM (2022). Дата релиза пока еще неизвестна.