В Казани задержали водителя, дрифтовавшего рядом с Театром им. Г. Камала

6 сентября в дежурное отделение ГАИ столицы Татарстана поступило сообщение о водителе, умышленно вводившем машину BMW в управляемый занос. В течение суток автомобиль задержали на ул. Ибрагимова. В отношении водителя BMW составили административный материал по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (опасное вождение).
Сегодня раису Татарстана презентовали обновленное приложение «Народный инспектор». Жители Татарстана смогут через приложение сообщать о нарушениях ПДД и получать компенсацию в размере 25% от штрафа, предусмотренного Кодексом об административных правонарушениях.