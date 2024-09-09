Частный сектор в центре Омска остался без воды из-за аварии на трубопроводе

В Омском водоканале рассказали о ходе ремонтных работ на улице 20-й Линии. Напомним, ещё в минувшую пятницу, 6 сентября, произошло повреждение магистрального водопровода. К ремонту приступили в воскресенье, 8 сентября.
Под отключение воды попали несколько десятков многоквартирных и частных домов, административные здания, школа для глухих и слабослышащих, два дошкольных учреждения. На данный момент водоснабжения нет только в частном секторе.
«Поврежденный участок трубопровода на улице 20 Линия выведен из эксплуатации. Вода подается горожанам по резервным схемам. Временно без воды жители частного сектора», — сообщили в Омском водоканале.
Под отключение попали жители домов по улицам 1-я Учхозная, 2-я Учхозная, 3-я Учхозная, 1-я Заречная, 1-я Производственная, 2-я Производственная, 1-й Лермонтовский переулок, 21-я Линия от улицы Успенского до улицы 20 лет РККА.