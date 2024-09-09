В Симферополе 15 сентября состоится «Кросс нации»

В крымской столице 15 сентября состоится знаковое спортивное мероприятие для всех желающих. В этот день в парке им. Ю. А. Гагарина для любителей здорового образа жизни проведут «Кросс нации». Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.
«Всероссийский день бега “Кросс нации — 2024” в Республике Крым в этом году состоится 15 сентября в рамках федерального проекта “Спорт — норма жизни” национального проекта “Демография”», — сообщили в администрации.
Регистрация на мероприятие открыта для всех возрастов на «Госуслугах» до 10 сентября. После этого заявку оформят в течение пяти дней. Чтобы поучаствовать, достаточно будет показать телефон с соответствующими документами на портале ЕПГУ.
Напомним, ранее подобное мероприятие проходило в Гагаринском парке в честь 240-летия Симферополя. Тогда участие в нем приняло 100 юных спортсменов.