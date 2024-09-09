В Симферополе 15 сентября состоится «Кросс нации»

В крымской столице 15 сентября состоится знаковое спортивное мероприятие для всех желающих. В этот день в парке им. Ю. А. Гагарина для любителей здорового образа жизни проведут «Кросс нации». Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.