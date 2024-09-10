Саммит G7 в 2025 году: встреча представителей «Большой семерки» в Канаде

На нем главы государств и правительств Франции, Западной Германии, США, Японии, Великобритании и Италии обсудили нефтяной и финансовый кризисы, а также пути выхода из рецессии. По итогам форума было принято коммюнике из 15 пунктов. Также было решено, что в будущем встреча будет проводиться ежегодно.