Саммит G7 в 2025 году: встреча представителей «Большой семерки» в Канаде

По завершении итальянской 50-й конференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с другими лидерами объявили, что 51-й саммит G7 в 2025 году состоится в Кананаскисе (Канада). Сообщается, что особое внимание на встрече будет уделено вопросам глобальной экономики и быстро развивающихся технологий, а также приоритетной проблеме климатических изменений, достигших «переломного момента».
Ранее в Кананаскисе уже проходил 28-ой саммит. В 2002 году его организовывала «Большая восьмерка», в состав которой входила и Россия.
О том, как пройдет саммит G7 в 2025 году, читайте ниже.
Что такое саммит G7: история и суть
Саммит G7 — ежегодный форум промышленно развитых демократических стран — США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании. В его рамках представители ведущих «экономик мира» обсуждают вопросы глобального управления, международной безопасности и, с недавнего времени, искусственного интеллекта (ИИ).
Согласно официальным данным, идея проведения первой встречи лидеров стран с ведущей экономикой возникла по инициативе президента Франции Валери Жискар д’Эстена и канцлера Гельмута Шмидта.
После пережитого нефтяного кризиса 1973 года, главы государств и правительств шести ведущих индустриальных стран впервые встретились в 1975 году, чтобы обсудить состояние мировой экономики. Тогда и состоялся первый саммит в Рамбуйе (Франция).
На нем главы государств и правительств Франции, Западной Германии, США, Японии, Великобритании и Италии обсудили нефтяной и финансовый кризисы, а также пути выхода из рецессии. По итогам форума было принято коммюнике из 15 пунктов. Также было решено, что в будущем встреча будет проводиться ежегодно.
В 1976 году к составу стран-лидеров присоединилась Канада, после чего саммит приобрел название G7 или «Большая семерка».
В 1980-х годах «Большая семерка» расширила сферу своих интересов, включив в нее вопросы внешней политики и политики безопасности. Международные проблемы того времени включали в себя затяжной конфликт между Ираном и Ираком и советскую оккупацию Афганистана.
По завершении конфликта между Востоком и Западом «Большая семерка» пригласила Михаила Горбачева, генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза, на переговоры в Лондон в 1991 году.
В 1998 году к межправительственному политическому форуму официально присоединилась Россия. В состав саммита, объединившего восемь крупнейших промышленно развитых стран мира (то есть «Большой восьмерки» или G8), входила Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Россия, Великобритания и США.
Однако в марте 2014 года, после присоединения Крыма, Россию исключили из состава, после чего саммит вновь начали называть — G7 или «Большая семерка».
Формальных критериев для членства в G7 нет, однако все нынешние участники являются богатыми демократическими странами. Согласно примерным подсчетам, совокупный валовой внутренний продукт (ВВП) стран-участниц G7 (не включая ЕС) составляет около 43% мировой экономики в номинальном выражении.
Страны-участницы «Большой семерки» в 2025 году
С 2014 года состав «Большой семерки» не претерпевал изменений. В 2025 году на саммит G7 приедут представители следующих стран:
- Великобритания;
- Германия;
- Италия;
- Канада;
- США;
- Франция;
- Япония.
Где и когда пройдет саммит G7 в 2025 году
По завершении трехдневного 50-го саммита G7 в Италии было объявлено, что 51-я встреча «Большой семерки» состоится в 2025 году в Кананаскисе (Альберта, Канада). О таком решении сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В заявлении он подчеркнул неизменную приверженность Канады совместной работе с партнерами по G7 над общими приоритетами, вроде построения мировой экономики, борьбы с изменением климата и управления быстро развивающимися технологиями.
Известно, что удаленная гористая местность Кананаскиса была выбрана по причинам безопасности: территория позволяет контролировать и своевременно предотвращать любые наземные и воздушные угрозы.
Приглашенные участники саммита G7 в 2025 году
Известно, что на 51-ый саммит G7, который пройдет в 2025 году в Кананаскисе (Альберта, Канада), были официально приглашены следующие лидеры:
- Джастин Трюдо — премьер-министр Канады;
- Джо Байден — президент США;
- Олаф Шольц — федеральный канцлер Германии;
- Эмманюэль Макрон — президент Франции;
- Марио Драги — бывший председатель Совета министров Италии, экономист и государственный деятель;
- Борис Джонсон — бывший Премьер-министр Великобритании, политик и государственный деятель;
- Фумио Кисида — премьер-министр Японии;
- Шарль Мишель — председатель Европейского совета;
- Урсула фон дер Ляйен — председатель Европейской комиссии.
Основные цели и задачи саммита «Большой семерки» в 2025 году
C 1975 года в рамках саммита G7 представители ведущих «экономик мира» обсуждают вопросы глобального управления, международной безопасности и, с недавнего времени, искусственного интеллекта (ИИ). Согласно заявлению премьер-министра Канады Джастина Трюдо, в 2025 году основными целями и задачами являются:
- обеспечение мировой безопасности;
- решение климатических проблем;
- обсуждение вопросов мировой экономики;
- обсуждение вопросов быстро развивающихся технологий.
Что нужно запомнить о саммите G7
Собрали всю важную информацию о предстоящем 50-ом саммите «Большой семерки» в единый список.
- Саммит G7 — ежегодный форум промышленно развитых демократических стран — США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании.
- Впервые саммит «Большой семерки» прошел в 1975 году в Рамбуйе (Франция).
- С 1998 по 2014 год в состав саммита входила и Россия, тогда он назывался G8 или «Большая восьмерка».
- 51-ый саммит G7 пройдет в 2025 году в Кананаскисе (Альберта, Канада).
- В 2025 году на саммит в Канаде были официально приглашены Джастин Трюдо, Джо Байден, Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон, Марио Драги, Борис Джонсон, Фумио Кисида, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен — председатель Европейской комиссии.