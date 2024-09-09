На полях Омской области нашли опасное растение

"В ходе обследования были выявлены новые очаги паслена трехцветкового на двух земельных участках, занятых под посевы пшеницы и картофеля. Специалисты отобрали образцы вегетирующих растений для проведения гербологической экспертизы, чтобы подтвердить карантинный статус сорняка.
Собственник земельных участков будет проводить комплекс мероприятий для локализации и ликвидации очага", — рассказали в ведомстве.
По данным регионального Россельхознадзора, на 5 сентября 2024 года очаги этого растения зарегистрированы на территории Омска и двух муниципальных районов Омской области. Общая площадь карантинных зон составляет более 400 тысяч гектаров.
Как пояснили в Управлении Россельхознадзора по Омской области, плоды и растения паслена трехцветкогового ядовиты, поэтому попадание большого количества растений в корм может привести к отравлению животных.