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На полях Омской области нашли опасное растение

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области сообщили в понедельник, 9 сентября 2024 года, об итогах мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Омского муниципального района.

"В ходе обследования были выявлены новые очаги паслена трехцветкового на двух земельных участках, занятых под посевы пшеницы и картофеля. Специалисты отобрали образцы вегетирующих растений для проведения гербологической экспертизы, чтобы подтвердить карантинный статус сорняка.

Собственник земельных участков будет проводить комплекс мероприятий для локализации и ликвидации очага", — рассказали в ведомстве.

По данным регионального Россельхознадзора, на 5 сентября 2024 года очаги этого растения зарегистрированы на территории Омска и двух муниципальных районов Омской области. Общая площадь карантинных зон составляет более 400 тысяч гектаров.

Как пояснили в Управлении Россельхознадзора по Омской области, плоды и растения паслена трехцветкогового ядовиты, поэтому попадание большого количества растений в корм может привести к отравлению животных.

флора и фауна