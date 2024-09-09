Погода в Ростове-на-Дону на неделю 9 — 13 сентября: Жара до +31, дожди и грозы

В Ростовской области в понедельник также ожидается переменная облачность. Вечером в отдельных районах пройдет кратковременный дождь, гроза. В остальной период обойдется без существенных осадков. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный со скоростью 6 — 11 метров в секунду, местами возможны порывы до 12 — 14, а днем по северу и востоку, а также при грозе — до 15 — 17 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +23 — +28, по югу — до +30.