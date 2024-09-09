Погода в Ростове-на-Дону на неделю 9 — 13 сентября: Жара до +31, дожди и грозы

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 9 — 13 сентября будет ветреной, но теплой. Столбики термометров в дневные часы будут подниматься почти до +30, вот только ночью в некоторых районах могут падать до +9. Не обойдется и без дождей с грозами. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра на рабочую неделю.
В Ростове-на-Дону в понедельник, 9 сентября, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный со скорость 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +26 — +28 градусов.
Во вторник, 10 сентября, тоже будет переменная облачность: ночью без осадков, а утром и днем пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Восточный и юго-восточный ветер разовьет скорость 6 — 11 метров в секунду, а при грозе порывы усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +18 — +20 градусов, а днем +29 — +31.
В среду, 11 сентября, осадков ожидать не стоит. Будет дуть восточный и юго-восточный ветер со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +18 — +20, а днем +29 — +31.
В четверг, 12 сентября, ростовчан снова ждет переменная облачность, днем небо станет ясным. Восточный ветер разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду и будет усиливаться о 12 — 14. Ночью воздух прогреется до +23 градусов, а днем до +30.
В пятницу, 13 сентября, небо окажется затянутым облаками до самого вечера. Ветер все также восточный: его скорость составит 6 — 11 метров в секунду с усилением до 12 — 14 метров в секунду. В ночные часы столбики термометров покажут +22 градуса, а днем +28.
В Ростовской области в понедельник также ожидается переменная облачность. Вечером в отдельных районах пройдет кратковременный дождь, гроза. В остальной период обойдется без существенных осадков. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный со скоростью 6 — 11 метров в секунду, местами возможны порывы до 12 — 14, а днем по северу и востоку, а также при грозе — до 15 — 17 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +23 — +28, по югу — до +30.
Во вторник снова облачно, в некоторых районах пройдет кратковременный дождь и гроза. Юго-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, местами порывы усилятся до 12 — 14, а при грозе до 15 — 17 метров в секунду. Ночью температура воздуха ожидается на уровне +15 — +20, местами похолодает до +9, днем же +23 — +28, по югу — до +32.
В среду ночью в отдельных районах синоптики обещают кратковременный дождь и грозу, а днем обойдется без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный задует со скоростью 6 — 11 метров в секунду, а местами, в том числе при грозе, возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +17 — +22, а по северу и востоку до +11, днем потеплеет: +26 — +31, а по югу — до +34 градусов.
В четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 13 — 14 метров в секунду в дневные часы, а по югу — до 15. Температура воздуха ночью составит +20 — +22 градуса, днем же воздух прогреется до +24 — +30.
В пятницу обещают преимущественно ясный день, лишь днем возможна переменная облачность. Ветер будет дуть восточного направления со скоростью 6 — 11 метров в секунду, ближе к полудню он ускорится до 12 — 14. Ночью столбики термометров покажут +18 — +21, а днем +29.